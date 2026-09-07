HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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07.09.2026 12:26:14
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt mittags zu
Aktuell agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.
Um 12:09 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.02 Prozent auf 18’738.68 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94.265 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.054 Prozent fester bei 18’744.22 Punkten, nach 18’734.04 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’769.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’673.48 Einheiten.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der SDAX auf 18’659.63 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 18’433.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SDAX mit 16’528.30 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.97 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell secunet Security Networks (+ 9.18 Prozent auf 197.40 EUR), OHB SE (+ 5.75 Prozent auf 194.80 EUR), SMA Solar (+ 5.38 Prozent auf 59.70 EUR), Springer Nature (+ 3.76 Prozent auf 20.40 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3.38 Prozent auf 13.75 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-3.39 Prozent auf 2.70 EUR), TeamViewer (-2.70 Prozent auf 6.67 EUR), Dermapharm (-2.53 Prozent auf 38.60 EUR), Grand City Properties (-2.35 Prozent auf 9.15 EUR) und Stabilus SE (-2.02 Prozent auf 16.46 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 332’336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.176 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7.89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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