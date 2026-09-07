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Marktbericht 07.09.2026 17:58:14

XETRA-Handel: SDAX steigt zum Handelsende

XETRA-Handel: SDAX steigt zum Handelsende

So performte der SDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

TeamViewer
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Der SDAX beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 18’765.20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94.265 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.054 Prozent auf 18’744.22 Punkte an der Kurstafel, nach 18’734.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18’673.48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’795.89 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 18’659.63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 18’433.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 16’528.30 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.12 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 10.29 Prozent auf 199.40 EUR), SMA Solar (+ 5.74 Prozent auf 59.90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.43 Prozent auf 31.86 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.01 Prozent auf 13.70 EUR) und KSB SE (+ 2.72 Prozent auf 869.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil TeamViewer (-3.43 Prozent auf 6.62 EUR), Stabilus SE (-3.21 Prozent auf 16.26 EUR), Dermapharm (-2.65 Prozent auf 38.55 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2.43 Prozent auf 22.05 EUR) und Ottobock (-2.40 Prozent auf 56.90 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 973’010 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.176 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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