Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
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27.08.2026 07:24:11
Dermapharm Buy
Dermapharm
37.35 CHF -0.68%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.25 €
|
Abst. Kursziel*:
49.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.13%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
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