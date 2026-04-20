Dermapharm 37.35 CHF -0.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.