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Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

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09:30:17
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27.08.2026 07:24:11

Dermapharm Buy

Dermapharm
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Buy
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.25 € 		Abst. Kursziel*:
49.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
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07:24 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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