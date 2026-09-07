HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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07.09.2026 15:58:14
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen
Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Am Montag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.23 Prozent fester bei 18’777.69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.265 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.054 Prozent stärker bei 18’744.22 Punkten in den Montagshandel, nach 18’734.04 Punkten am Vortag.
Bei 18’781.28 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’673.48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’659.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’433.82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SDAX auf 16’528.30 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.19 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 15.04 Prozent auf 208.00 EUR), OHB SE (+ 6.62 Prozent auf 196.40 EUR), SMA Solar (+ 5.38 Prozent auf 59.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.23 Prozent auf 31.80 EUR) und Basler (+ 3.06 Prozent auf 23.60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Stabilus SE (-3.93 Prozent auf 16.14 EUR), TeamViewer (-2.70 Prozent auf 6.67 EUR), Dermapharm (-2.65 Prozent auf 38.55 EUR), HelloFresh (-2.22 Prozent auf 2.74 EUR) und Grand City Properties (-1.81 Prozent auf 9.20 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 512’524 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.176 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.89 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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