Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
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Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.90%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
|
26.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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25.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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25.05.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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18.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
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18.05.26
|SDAX-Handel aktuell: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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18.05.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
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15.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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15.05.26
|EQS-HV: Dermapharm Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäss §121 AktG (EQS Group)
Analysen zu Dermapharm Holding SE
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|14.05.26
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|14.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
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|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Dermapharm Holding SE
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|0.04%
Aktuelle Aktienanalysen
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Merck Hold
|08:41
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