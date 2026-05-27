Dermapharm 44.13 CHF 0.85% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.