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Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

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27.05.2026 10:15:13

Dermapharm Hold

Dermapharm
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
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Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
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31.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
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