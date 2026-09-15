So bewegen sich Gold & Co. heute

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,11 Prozent auf 4.303,42 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.298,80 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,76 Prozent auf 63,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,24 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.782,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.778,00 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,46 Prozent auf 1.302,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.296,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 2,97 Prozent auf 108,82 US-Dollar, nach 105,68 US-Dollar am Vortag.

Nach 101,39 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend um 4,66 Prozent auf 106,11 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,57 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 9,29 Prozent auf 3,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,07 US-Dollar).

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,73 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,21 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,22 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,12 US-Dollar) geht es um 4,64 Prozent auf 5,36 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Mastrindpreis am Dienstagabend nach. Um -1,03 Prozent auf 3,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -0,52 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,53 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,65 Prozent auf 13,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,85 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 3,00 Prozent auf 360,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 349,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,62 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,69 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,21 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um 1,14 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--0,63 Prozent).

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,19 Prozent auf 16,11 US-Dollar, nach 16,14 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 6,25 Prozent auf 139,22 US-Dollar, nach 131,03 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,38 Prozent auf 15,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 15,57 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr ab. Es geht -0,60 Prozent auf 584,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 588,00 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -3,19 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 20:10 Uhr auf 81,00 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 83,67 Euro lag.

Redaktion finanzen.ch