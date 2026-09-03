Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 -0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’347 0.5%  DAX 25’977 0.5%  Euro 0.9388 -0.4%  EStoxx50 6’370 0.1%  Gold 4’466 1.8%  Bitcoin 63’604 1.3%  Dollar 0.8076 -0.7%  Öl 96.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
ETF Sparplan

Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

36.67
CHF
0.46
CHF
1.28 %
16:06:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 14:44:48

Dermapharm Hold

Dermapharm
36.66 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Treffen mit dem Finanzchef Christof Dreibholz mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Die Beteiligung Allergopharma gewinne weiterhin Marktanteile in einem strukturell attraktiven Markt, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Zusätzliches Potenzial erschließe sich mit einer Internationalisierung dieses Geschäfts. Die Erholung der akquirierten Arkopharma gewinne derweil an Fahrt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38.70 € 		Abst. Kursziel*:
13.70%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
38.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.84%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Dermapharm Holding SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:44 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen