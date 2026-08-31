Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
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31.08.2026 18:00:38
Dermapharm-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
So haben Experten die Dermapharm-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Dermapharm-Aktie abgegeben.
1 Experte rät die Dermapharm-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Dermapharm mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 10,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Dermapharm-Aktie von 39,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|60,00 EUR
|53,85
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|12,82
|25.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|12,82
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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