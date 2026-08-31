Dermapharm-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Dermapharm-Aktie abgegeben.

1 Experte rät die Dermapharm-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Dermapharm mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 10,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Dermapharm-Aktie von 39,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 EUR 53,85 27.08.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR 12,82 25.08.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR 12,82 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch