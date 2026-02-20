Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’825 0.2%  SPI 19’052 0.2%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’118 0.3%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’090 0.5%  Gold 5’033 0.8%  Bitcoin 52’925 2.0%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Sika41879292Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hoffnungsträger Wearables: Startet mit dem Apple-Event die nächste Aktien-Rally?
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Diageo-Aktie höher: Neuer CEO will offenbar Management umkrempeln
Novartis-Aktie kaum bewegt: Vollständiger Rückzug aus Indien besiegelt
TUI-Aktie steigt moderat: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Suche...
eToro entdecken

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

67.31
CHF
-0.19
CHF
-0.28 %
11:54:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 10:49:07

Danone Outperform

Danone
67.31 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73.74 € 		Abst. Kursziel*:
24.76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.59%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:49 Danone Outperform Bernstein Research
10:47 Danone Buy UBS AG
10:35 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 Danone Overweight Barclays Capital
08:36 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen