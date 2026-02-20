Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.74 €
|
Abst. Kursziel*:
24.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.59%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|67.41
|-0.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|10:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Danone Overweight
|10:49
|
Bernstein Research
Danone Outperform
|10:47
|
UBS AG
Danone Buy
|10:35
|
RBC Capital Markets
Danone Sector Perform
|10:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Carl Zeiss Meditec Hold
|10:29
|
DZ BANK
Zurich Insurance Verkaufen