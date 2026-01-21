Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit Blick auf einen Rückruf für Milchprodukte der Marke Dumex in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Marke habe in Singapur, Malaysia und Thailand einen geschätzten Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit mache die Marke 0,4 Prozent des Konzernumsatzes aus. Da der Rückruf für Nestle schwerwiegender sei, könnte Danone Marktanteile hinzugewinnen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.96%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
14.01.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.01.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Danone-Portfolio im Check: Welche Marken wirklich zum Konzern gehören (finanzen.ch)
|
17.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)