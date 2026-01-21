NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit Blick auf einen Rückruf für Milchprodukte der Marke Dumex in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Marke habe in Singapur, Malaysia und Thailand einen geschätzten Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit mache die Marke 0,4 Prozent des Konzernumsatzes aus. Da der Rückruf für Nestle schwerwiegender sei, könnte Danone Marktanteile hinzugewinnen./bek/gl;