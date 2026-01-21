Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

64.74
CHF
-3.45
CHF
-5.06 %
13:19:38
BRXC
21.01.2026 10:53:09

Danone Buy

Danone
64.75 CHF -5.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit Blick auf einen Rückruf für Milchprodukte der Marke Dumex in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Marke habe in Singapur, Malaysia und Thailand einen geschätzten Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit mache die Marke 0,4 Prozent des Konzernumsatzes aus. Da der Rückruf für Nestle schwerwiegender sei, könnte Danone Marktanteile hinzugewinnen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.20 € 		Abst. Kursziel*:
24.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.96%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

