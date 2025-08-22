|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzchef Jürgen Esser vergleichsweise optimistisch geäußert, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Im Rahmen des zweiten Teils der Unternehmensstrategie "Renew Danone" liege der Fokus des Lebensmittelkonzerns darauf, schneller als die Branche zu wachsen und dafür zu sorgen, dass die operative Entwicklung sich stärker in den Gewinnen niederschlage ./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.32 €
|
Abst. Kursziel*:
6.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.06%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
31.08.25
|Analysten sehen bei Danone-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25