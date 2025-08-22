Danone 69.17 CHF 2.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzchef Jürgen Esser vergleichsweise optimistisch geäußert, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Im Rahmen des zweiten Teils der Unternehmensstrategie "Renew Danone" liege der Fokus des Lebensmittelkonzerns darauf, schneller als die Branche zu wachsen und dafür zu sorgen, dass die operative Entwicklung sich stärker in den Gewinnen niederschlage ./rob/gl/ag;

