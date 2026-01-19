Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten Quartals-Absatzzahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeughersteller aktualisiert, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Resultate hätten über den Konsensschätzungen gelegen und untermauerten seine Sicht, dass in Nordamerika ein Ende des Abwärtszyklus in Sicht sei. Im ersten Halbjahr 2026 gebe es allerdings noch erhebliche Unwägbarkeiten./rob/gl/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.08 €
|
Abst. Kursziel*:
19.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.60%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
16.01.26
|DZ BANK bescheinigt Halten für Daimler Truck-Aktie (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Nordamerika schwächelt: Absatzrückgang bei Daimler Truck (AWP)
|
15.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX aktuell: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Deutsche Bank AG gibt Daimler Truck-Aktie Buy (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|36.65
|1.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|
UBS AG
Siemens Energy Sell
|08:50
|
UBS AG
KION GROUP Buy
|08:50
|
UBS AG
Knorr-Bremse Buy
|08:50
|
UBS AG
KRONES Buy
|08:50
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|08:50
|
UBS AG
Siemens Buy
|08:49
|
UBS AG
GEA Buy