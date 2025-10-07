Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er werte den Absatzrückgang im dritten Quartal insgesamt negativ, da der Lkw-Hersteller in drei von vier Sparten die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ermutigend sei indes die erwartungsgemäße Entwicklung im Nordamerikageschäft (TNA) in einem sehr unsicheren Umfeld. Ungeachtet zunächst wohl weiter schwieriger Bedingungen spiegele sein Anlagevotum die niedrige Bewertung sowie das Potenzial für die Konsensschätzungen für 2026 wider./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.37 €
|
Abst. Kursziel*:
22.20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.02%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: mittags Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
10:42
|Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche deutlich (AWP)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
03.10.25
|XETRA-Handel LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
03.10.25
|DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|12.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|31.92
|-3.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|11:57
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|11:55
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|11:53
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|11:51
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold
|11:50
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|11:05
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform