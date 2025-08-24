|Kurse + Charts + Realtime
|Immense Erfolge
24.08.2025 06:04:00
Von Geduld bis Disziplin: Die wichtigsten Regeln der Buffett-Strategie
Die Börsenlegende Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Doch was macht seine Strategie so einzigartig, und wie können Anleger diese selbst nutzen?
• Klare, erfolgreiche Investitionsstrategie
• Das sind Buffetts Prinzipien
Börsenlegende Warren Buffett, auch bekannt als "Orakel von Omaha", gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Mit einer jahrzehntelangen Karriere an der Spitze seiner Milliardenholding Berkshire Hathaway hat er gezeigt, wie Geduld, Disziplin und eine klare Strategie zu immensem Erfolg führen können. Das sind seine Prinzipien, Tricks und Tipps für Anleger, um am Aktienmarkt langfristig zu bestehen.
Frühzeitig beginnen
Interessierten Anlegern rät Warren Buffett, frühzeitig einzusteigen und "energisch" zu sein, denn der Zinseszins sei der beste Freund eines Investors. "Fangen Sie früh an. Ich habe angefangen, diesen kleinen Schneeball an der Spitze einer sehr langen Steigung zu bauen. Der Trick, um eine sehr lange Steigung zu haben, besteht darin, entweder sehr jung anzufangen oder sehr alt zu werden", erklärte der Altmeister bereits im Jahr 1999 auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Dabei verglich er das Investieren mit einem Schneeball, der einen Hügel herunterrollt und dabei immer grösser wird. Sobald Investoren eine gute Gelegenheit identifiziert hätten, müssten sie ausserdem "sehr energisch" handeln.
Fokus auf langfristige Investments
Eine der Grundüberzeugungen von Warren Buffett ist daneben der langfristige Ansatz. Er betont immer wieder, dass der Aktienmarkt kurzfristig volatil sein kann, langfristig aber die zugrunde liegenden Fundamentaldaten eines Unternehmens die Rendite bestimmen. Auf die Frage, wie lange Buffett Aktien in der Regel hält, ist die bekannte Antwort des Altmeisters: "Am liebsten für immer!". Investoren sollten ihm zufolge also hektisches Kaufen und Verkaufen vermeiden und sich stattdessen auf Unternehmen mit einer starken Marktposition und nachhaltigem Wettbewerbsvorteil fokussieren.
Kaufe Unternehmen, keine Aktien
Ein weiterer Tipp Buffetts ist es, Unternehmen zu kaufen, keine Aktien. Denn diese sieht er nicht als spekulative Instrumente, sondern als Anteile an realen Unternehmen. Bevor Buffett also in ein Unternehmen investiert, analysiert er das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die langfristigen Perspektiven. "Aktien sind einfach. Man kauft bloss Anteile an einem grossartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigem Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer", erklärte der Starinvestor vor Jahren seine Anlagestrategie.
Vor allem sollten Investoren ausserdem nicht nur Aktien kaufen, weil sie glauben, dass der Kurs steigen wird. "Kaufe eine Aktie nur, wenn du damit zufrieden wärst, dass der Markt für die nächsten zehn Jahre geschlossen bleibt", rät der legendäre Investor daher.
Cash bereithalten
Auch ein gewisser Cashbestand sei nicht zu unterschätzen, so Buffett. Bargeld gebe Investoren die Möglichkeit, Chancen zu ergreifen, wenn der Markt unterbewertet ist. "Geld ist für ein Unternehmen wie Sauerstoff für eine Person: man denkt nie darüber nach, wenn es vorhanden ist, aber es ist das Einzige, woran man denkt, wenn es fehlt. "
Diversifikation mit Bedacht
Diversifikation gilt als Schlüssel zum Risikomanagement. Dennoch glaubt Buffett, dass übermässige Diversifikation den Fokus verwässern kann. Anleger sollten sich auf eine handverlesene Auswahl von Investments konzentrieren, die sie gut kennen und verstehen. "Diversifikation ist ein Schutz gegen Unwissenheit. Es ergibt für diejenigen, die wissen, was sie tun, sehr wenig Sinn." Ihm zufolge sollten sich Anleger daher auf wenige, vielversprechende Unternehmen konzentrieren.
Der "Circle of Competence"
Buffett investiert nur in Unternehmen, deren Branche und Geschäftsmodell er vollständig versteht. Dieses Konzept nennt er den "Circle of Competence" - also den Bereich, in dem man ausreichend Wissen hat, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Dafür empfiehlt er auch, den eigenen Kompetenzbereich zu erweitern. "Das Risiko besteht darin, dass man nicht weiss, was man tut."
Emotionen sind fehl am Platz
Auch rät Buffett Anlegern, ihre Emotionen in Schach zu halten, denn Angst und Gier könnten dazu führen, dass sie irrational handeln. Wichtig sei es deshalb, eine klare Strategie zu entwickeln und sich auch an diese zu halten. Kurzfristige Marktschwankungen und Hypes sollten Anleger mit Bedacht verfolgen. Sein Rat daher: Ruhe bewahren und nicht von der Masse mitreissen lassen. "Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, und ängstlich, wenn andere gierig sind."
Kontinuierliche Weiterentwicklung
Anleger sollten zudem versuchen, den eigenen Wert kontinuierlich zu steigern - und zwar in verschiedenen Lebensbereichen. Demnach sei es entscheidend, seine Fähigkeiten stetig zu verbessern, sowohl im Beruf, als auch im persönlichen Leben und beim Investieren. Dafür könne man etwa sogenannte Gewohnheiten des Erfolgs entwickeln, indem man Menschen beobachtet, die man bewundert. Daraus könnte man ableiten, was man an diesen Menschen schätzt, und sich dahingehend weiterentwickeln. "Die beste Investition, die man tätigen kann, ist in sich selbst", davon ist Buffett überzeugt, wie er auch in einem Essay zum 100-jährigen Jubiläum von Forbes erklärte.
Warren Buffetts Erfolg ist kein Geheimnis - es ist das Ergebnis einer disziplinierten und durchdachten Strategie. Geduld, Wissen und eine klare Vision sind die Schlüssel zu einer erfolgreichen Investmentreise. Eine der meistzitierten Aussagen von Buffett lautet: "Die erste Regel des Investierens lautet: Kein Geld verlieren. Und die zweite Regel des Investierens lautet: Vergessen Sie die erste Regel nicht. Und das sind alle Regeln, die es gibt".
Redaktion finanzen.ch
