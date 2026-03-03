Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’834 -1.3%  SPI 19’028 -1.2%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 24’638 -2.6%  Euro 0.9108 0.8%  EStoxx50 5’987 -2.5%  Gold 5’323 0.9%  Bitcoin 54’041 6.9%  Dollar 0.7793 1.5%  Öl 77.9 7.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Beteiligung an NVIDIA und AMD verringert: David Tepper setzt jetzt auf diese KI-Aktien
D-Wave-Aktie in Gefahr? IQM plant Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp.
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Tesla-Aktie bald im KI-Rausch? Roboter Optimus könnte bereits 2026 Durchbruch erreichen
Arbeit statt Urlaub: Milliardär Bill Gates hält Wochenenden und Urlaub für nicht notwendig
Suche...
KI-Rotation läuft 03.03.2026 03:48:22

Beteiligung an NVIDIA und AMD verringert: David Tepper setzt jetzt auf diese KI-Aktien

Beteiligung an NVIDIA und AMD verringert: David Tepper setzt jetzt auf diese KI-Aktien

Hedgefonds-Milliardär David Tepper hat seine Positionen in NVIDIA und AMD deutlich reduziert. Stattdessen setzt er auf Unternehmen, die KI-Chips kaufen und verbauen.

• David Tepper reduzierte seine NVIDIA-Position im vierten Quartal 2025 um über 10 Prozent
• Die AMD-Beteiligung wurde laut SEC-Filing um rund zwei Drittel gekürzt
• Tepper verdreifachte im Gegenzug seine Position beim Speicherchiphersteller Micron

Tepper dreht das Chipmaker-Playbook um

Aus dem 13F-Filing von Appaloosa Management bei der US-Börsenaufsicht SEC vom 17. Februar 2026 (Berichtsstichtag 31. Dezember 2025) geht hervor, dass Gründer David Tepper im vierten Quartal 2025 seine NVIDIA-Position um mehr als 10 Prozent verkleinert hat. Noch drastischer fiel der Schnitt bei AMD aus: Die Position wurde um rund zwei Drittel reduziert. NVIDIA bleibt zwar mit einem Anteil am Gesamtportfolio weiterhin unter den Top-10-Holdings, doch die Richtung ist eindeutig. Tepper, dessen Hedgefonds laut dem Filing ein Gesamtportfolio von rund 6,9 Milliarden US-Dollar verwaltet, zählt zu den meistbeachteten Investoren der Wall Street. Bekannt wurde er vor allem durch seine konträren Wetten auf Bankaktien während der Finanzkrise 2008.

Die Verkäufe bei NVIDIA und AMD bedeuten allerdings keinen Abschied vom KI-Thema. Aus dem Filing geht vielmehr eine Rotation innerhalb der KI-Wertschöpfungskette hervor: weg von den Chipherstellern selbst, hin zu den Unternehmen, die KI-Chips in grossem Stil kaufen und einsetzen, sowie zu deren Zulieferern.

Micron, TSMC und die Hyperscaler im Fokus

Besonders auffällig ist der massive Ausbau der Micron-Position. Laut dem SEC-Filing verdreifachte Appaloosa seine Beteiligung an dem Speicherchiphersteller von 500'000 auf 1,5 Millionen Aktien. Micron profitiert als einer der weltweit führenden Hersteller von HBM-Speicher (High Bandwidth Memory) direkt von der steigenden Nachfrage nach KI-Beschleunigern, da HBM-Chips zusammen mit GPUs in Rechenzentren zum Einsatz kommen. Wie Micron im Januar 2026 bekanntgab, begann das Unternehmen zudem mit dem Bau einer Halbleiterfabrik im US-Bundesstaat New York, die mit einem geplanten Investitionsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar die grösste Chipfabrik der USA werden soll. Auch die Position in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) wurde aufgestockt. TSMC fertigt als Auftragshersteller unter anderem die KI-Chips von NVIDIA und ist damit ein zentrales Glied in der Lieferkette.

Parallel dazu baute Tepper seine Positionen in den grossen Cloud-Konzernen aus. Laut dem 13F-Filing erhöhte Appaloosa die Alphabet-Beteiligung um 29 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Aktien, wodurch die Google-Mutter zur zweitgrössten Position im Portfolio aufstieg. Die Meta-Position wuchs um 62 Prozent (plus 230'000 Aktien), die Microsoft-Beteiligung um gut 8 Prozent. Alle drei Unternehmen haben für 2026 milliardenschwere Investitionen in KI-Infrastruktur angekündigt.

Die Logik hinter der Rotation

Wie aus einer Analyse von The Motley Fool vom 23. Februar 2026 hervorgeht, deuten Teppers Umschichtungen auf eine gezielte Verschiebung hin: NVIDIA und AMD haben als Chipentwickler in den vergangenen Jahren enorm von der KI-Nachfrage profitiert und entsprechend hohe Bewertungen erreicht. Die Hyperscaler wie Alphabet, Meta und Microsoft bieten dagegen diversifiziertere Geschäftsmodelle, die neben dem KI-Ausbau weiterhin stabile Cashflows aus Werbung, Cloud-Diensten und Softwarelizenzen generieren.

Gleichzeitig sichert Tepper die KI-These laut The Motley Fool über die Zuliefererseite ab: Micron als Speicherchiplieferant und TSMC als Auftragsfertiger profitieren unabhängig davon, welcher Chipentwickler am Ende das Rennen macht. Wie aus dem Filing hervorgeht, bleibt Alibaba mit einem Anteil von rund 11 Prozent zwar die grösste Einzelposition im Portfolio, gefolgt von Alphabet (8,2 Prozent), Amazon (7,3 Prozent), Micron (6,3 Prozent) und Meta (5,8 Prozent). Doch die Gewichtung verschiebt sich erkennbar in Richtung US-amerikanischer KI-Infrastruktur. Ob die Wette aufgeht, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die milliardenschweren Investitionen der Hyperscaler tatsächlich in Umsatz und Gewinn umschlagen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie fällt trotz Rekordzahlen: Experte erläutert den Kursrückgang
NVIDIA-Aktie mit schwachem Jahresstart 2026: Diese Faktoren belasten den Kurs
So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

02.03.26 Ölpreise im Strudel politischer Spannungen
02.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
02.03.26 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
02.03.26 SMI vor holprigem Wochenauftakt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’379.04 19.20 B5HSYU
Short 14’656.81 13.88 SHSBXU
Short 15’205.94 8.98 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’834.10 02.03.2026 17:31:15
Long 13’219.17 19.88 SUOBDU
Long 12’908.26 13.74 SJZB1U
Long 12’353.80 8.95 S6EBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
23:15 Israel greift erneut in Teheran an - Explosionen zu hören
23:11 Wadephul: Gefahr für Angriff auf Nato-Land besteht
23:02 Epstein-Fall: Videos von Clinton-Anhörungen veröffentlicht
22:43 AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600
22:31 Zwei weitere US-Einsatzkräfte im Krieg mit dem Iran getötet
22:26 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Stabil trotz Iran-Krieg - Strategen: Kaufchance
22:21 EU sagt wegen Krieg weiteres Ministertreffen in Zypern ab
22:20 Aktien New York Schluss: Stabil trotz Iran-Krieg - Strategen sehen Kaufchancen
21:55 Selenskyj bezweifelt starke russische Frühjahrsoffensive