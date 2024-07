Daimler Truck 35.31 CHF -0.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Absatz im zweiten Quartal habe dem Konsens entsprochen, schrieb Analystin Daniela Costa am Montag. Der Geschäftsmix sei dank besserer Nordamerika-Zahlen aber besser als gedacht, da Daimler Truck dort die profitableren Umsätze erziele./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 10:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





