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30.09.2026 11:56:03

EQS-Adhoc: CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus

CTS Eventim
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EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus

30.09.2026 / 11:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus

München, 30.09.2026 – Dr. William Willms, Chief Financial Officer der EVENTIM Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der CTS Eventim AG & Co. KGaA, scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus.

Dr. Philipp Knigge, Senior Vice President Finance und seit rund neun Jahren in verschiedenen Finanzfunktionen für CTS EVENTIM tätig, übernimmt interimistisch seine Aufgaben.

 

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrösste Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.

 

COPRORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen 
Vice President Corporate Communications
christian.colmorgen@eventim.de

 

INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann
Vice President Corporate Development & Strategy
marco.haeckermann@eventim.de



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30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Telefon: +49 421 3666 0
Fax: +49 421 3666 290
E-Mail: info@eventim.de
Internet: www.eventim.de
ISIN: DE0005470306
WKN: 547030
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900FDHSN08UBJII80
EQS News ID: 2407870

 
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2407870  30.09.2026 CET/CEST

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