CTS Eventim-Aktie deutlich schwächer: Vorstand verliert Finanzchef

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, scheidet William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Er war erst zu Jahresbeginn in das Gremium eingezogen. Seine Aufgabe übernimmt interimistisch Philipp Knigge, Vice President Finance.

Zwischenzeitlich fällt die CTS Eventim-Aktie im XETRA-Handel um 4,34 Prozent auf 54,00 Euro.

DOW JONES