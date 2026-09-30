CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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30.09.2026 12:42:40
CTS Eventim-Aktie deutlich schwächer: Vorstand verliert Finanzchef
CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.
CTS EventimWie der MDAX-Konzern mitteilte, scheidet William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Er war erst zu Jahresbeginn in das Gremium eingezogen. Seine Aufgabe übernimmt interimistisch Philipp Knigge, Vice President Finance.
49.17 CHF -8.35%
Zwischenzeitlich fällt die CTS Eventim-Aktie im XETRA-Handel um 4,34 Prozent auf 54,00 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
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