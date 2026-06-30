CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die robuste Nachfrage beim Ticketvermarkter und Veranstalter sei intakt, resümierte Lara Simpson am Montagabenbd. Sie hob zudem die Kapitaldisziplin des Unternehmens positiv hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung werde nun der Kapitalmarkttag im September./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.35 €
|
Abst. Kursziel*:
88.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
85.73%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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26.06.26
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|Börse Frankfurt in Grün: Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
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|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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