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04.11.2026 11:33:14

Continental Overweight

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt hätten ein höherer Absatz von Ultrahochleistungsreifen, leicht positive Wechselkurseffekte, geringere Auswirkungen von Zöllen sowie erfolgreiche kommerzielle Maßnahmen wie Vertriebs-, Preis- und Kostenstrategien als Reaktion auf höhere Rohstoffpreise zur positiven Entwicklung beigetragen./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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