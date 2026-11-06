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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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06.11.2026 09:28:18

Continental Outperform

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Top-Empfehlung liefere gute Ergebnisse, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Er bleibt weiterhin optimistisch für den Reifensektor, mit Continental als Favoriten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Outperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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