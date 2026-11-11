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11.11.2026 12:26:17
Pluszeichen in Frankfurt: DAX freundlich
Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.57 Prozent auf 26’496.68 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.177 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26’623.34 Zählern und damit 1.05 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’347.45 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’659.42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’491.77 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2.64 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der DAX mit 25’087.27 Punkten berechnet. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26’391.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der DAX mit 24’088.06 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.98 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’692.90 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 9.15 Prozent auf 130.80 EUR), Infineon (+ 7.18 Prozent auf 52.57 EUR), Siemens (+ 1.42 Prozent auf 275.40 EUR), RWE (+ 1.03 Prozent auf 58.74 EUR) und Continental (+ 0.65 Prozent auf 73.98 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Brenntag SE (-4.03 Prozent auf 59.12 EUR), Rheinmetall (-3.22 Prozent auf 825.80 EUR), Zalando (-3.05 Prozent auf 27.38 EUR), Commerzbank (-2.04 Prozent auf 39.35 EUR) und EON SE (-1.36 Prozent auf 18.89 EUR).
Die teuersten DAX-Konzerne
Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1’845’437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 238.952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.66 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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