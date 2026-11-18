Continental-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Continental-Anteile bei 115.46 EUR. Bei einem Continental-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.866 Continental-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 71.00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 61.49 EUR wert. Mit einer Performance von -38.51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch