Continental 64.41 CHF -0.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. David Lesne hob am Mittwoch das weiterhin starke Potenzial für den freien Barmittelfluss hervor. Die Portfolio-Optimierung führe zu höherer Rentabilität und dürfte die wiederkehrenden Renditen für die Aktionäre maximieren. Dies stärke seine Zuversicht, dass Continental wiederkehrende Dividenden von mehr als 600 Millionen Euro beibehalten könne - zusätzlich zur geplanten Ausschüttung von 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf von ContiTech./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.