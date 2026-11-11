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LUS-DAX-Performance im Fokus 11.11.2026 12:26:17

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter

Beim LUS-DAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.11 Prozent schwächer bei 26’528.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’658.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’487.00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25’175.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26’398.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 24’194.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.99 Prozent aufwärts. Bei 26’690.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9.15 Prozent auf 130.80 EUR), Infineon (+ 7.18 Prozent auf 52.57 EUR), Siemens (+ 1.42 Prozent auf 275.40 EUR), RWE (+ 1.03 Prozent auf 58.74 EUR) und Continental (+ 0.65 Prozent auf 73.98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-4.03 Prozent auf 59.12 EUR), Rheinmetall (-3.22 Prozent auf 825.80 EUR), Zalando (-3.05 Prozent auf 27.38 EUR), Commerzbank (-2.04 Prozent auf 39.35 EUR) und EON SE (-1.36 Prozent auf 18.89 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’845’437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 238.952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.66 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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