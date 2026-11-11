L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
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11.11.2026 12:26:17
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter
Beim LUS-DAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.11 Prozent schwächer bei 26’528.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’658.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’487.00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25’175.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26’398.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 24’194.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.99 Prozent aufwärts. Bei 26’690.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9.15 Prozent auf 130.80 EUR), Infineon (+ 7.18 Prozent auf 52.57 EUR), Siemens (+ 1.42 Prozent auf 275.40 EUR), RWE (+ 1.03 Prozent auf 58.74 EUR) und Continental (+ 0.65 Prozent auf 73.98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-4.03 Prozent auf 59.12 EUR), Rheinmetall (-3.22 Prozent auf 825.80 EUR), Zalando (-3.05 Prozent auf 27.38 EUR), Commerzbank (-2.04 Prozent auf 39.35 EUR) und EON SE (-1.36 Prozent auf 18.89 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’845’437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 238.952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.66 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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