Continental Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der deutsche Reifenhersteller habe nun gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Beide Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem aktuellen Gegenwind in Form von Zöllen zu trotzen, um die Profitabilität zu sichern./mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54.54 € 		Abst. Kursziel*:
10.01%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.01%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

