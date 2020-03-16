NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der deutsche Reifenhersteller habe nun gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Beide Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem aktuellen Gegenwind in Form von Zöllen zu trotzen, um die Profitabilität zu sichern./mis/edh;