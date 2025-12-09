Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.78 €
|
Abst. Kursziel*:
4.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.04%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
03.12.25
|XETRA-Handel: DAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.12.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)