Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-59.99CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
06.11.2025 09:11:10
Continental Hold
Continental
62.04 CHF -0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des bald reinen Reifenherstellers gut gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Er sieht aber nicht viele neue positive Aspekte./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
66.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.99%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
