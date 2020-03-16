Continental 62.04 CHF -0.07% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des bald reinen Reifenherstellers gut gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Er sieht aber nicht viele neue positive Aspekte./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.