Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.00%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
31.12.25
|So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.12.25
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)