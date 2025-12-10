Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Equal Weight
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
64.66 €
Abst. Kursziel*:
8.26%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
64.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.26%
Analyst Name::
Erwann Dagorne
KGV*:
-
