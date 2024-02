NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen von 64 auf 66 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softdrinkhersteller habe mit Blick auf Umsatz, Margen und Ergebnis (EPS) ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu liege der Ausblick auf 2024 über den Erwartungen./gl/edh;