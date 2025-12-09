Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
56.13CHF
-0.21CHF
-0.36 %
09:00:06
BRXC
11.12.2025 06:59:00
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze werde reibungslos verlaufen, schrieb Andrea Teixeira in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der neue Chef Henrique Braun habe im Management bereits an der "Allwetter-Strategie" des US-Konzerns mitgewirkt. Damit winke weiter überdurchschnittliches Wachstum./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 70.21
|
Abst. Kursziel*:
12.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 70.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.49%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
07:54
|Chefwechsel bei Coca-Cola im neuen Jahr (AWP)
|
01:08
|Coca-Cola taps insider as new chief executive (Financial Times)
|
08.12.25