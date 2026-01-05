Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Um 20:01 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.70 Prozent auf 49’205.49 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19.085 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.571 Prozent auf 48’105.98 Punkte an der Kurstafel, nach 48’382.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48’449.62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49’209.95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 05.12.2025, den Stand von 47’954.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’758.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’732.13 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 5.64 Prozent auf 164.69 USD), Goldman Sachs (+ 4.69 Prozent auf 957.26 USD), Walt Disney (+ 3.65 Prozent auf 115.93 USD), Caterpillar (+ 3.58 Prozent auf 619.84 USD) und JPMorgan Chase (+ 3.25 Prozent auf 336.05 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-2.49 Prozent auf 319.48 USD), Johnson Johnson (-1.97 Prozent auf 203.27 USD), Coca-Cola (-1.52 Prozent auf 68.07 USD), Verizon (-1.43 Prozent auf 39.94 USD) und Apple (-1.32 Prozent auf 267.44 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’800’157 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.926 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

