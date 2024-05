FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 64 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der US-Getränkekonzern sei operativ gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das über den Markterwartungen ausgefallene Wachstum aus eigener Kraft habe aber zu einem Gutteil aus Preiserhöhungen in Hochinflations-Abwertungsregionen beruht, was wiederum auch nicht spurlos an den Ergebnislinien vorbeigehe. Coca-Cola sei gleichwohl alles in allem mit seinen diversen Wachstumsinitiativen auf sehr gutem Weg, die in Aussicht gestellten Jahresziele mindestens zu erreichen./la/he;