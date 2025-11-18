Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
57.11CHF
0.71CHF
1.26 %
11:36:33
BRXC
19.11.2025 11:37:40
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira going in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Gespräch mit Investoren und Jennifer Mann, Präsidentin Nordamerika bei dem US-Getränkehersteller, ein. Der Konzern beweise weiterhin eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem herausfordernden Konsumumfeld./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 71.22
|
Abst. Kursziel*:
10.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 71.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.90%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
18.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones startet im Minus (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.25
|A tale of two Christmas adverts: Coca-Cola vs John Lewis (Financial Times)
|
10.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|11:37
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|57.11
|1.26%
