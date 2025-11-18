Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

57.01
CHF
0.61
CHF
1.09 %
14:42:39
BRXC
19.11.2025 16:23:21

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
57.01 CHF 1.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einem Treffen mit Top-Managern des Getränkeherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. In einem herausfordernden Umfeld für Konsumgüterproduzenten schlage sich das Unternehmen beeindruckend, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei neben anderen eine enge Zusammenarbeit mit den Abfüllern./rob/bek/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 79.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 71.11 		Abst. Kursziel*:
11.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 70.92 		Abst. Kursziel aktuell:
11.39%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

