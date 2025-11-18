Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
57.01CHF
0.61CHF
1.09 %
14:42:39
BRXC
19.11.2025 16:23:21
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einem Treffen mit Top-Managern des Getränkeherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. In einem herausfordernden Umfeld für Konsumgüterproduzenten schlage sich das Unternehmen beeindruckend, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei neben anderen eine enge Zusammenarbeit mit den Abfüllern./rob/bek/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
