Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.48 Prozent auf 49’504.07 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.292 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.844 Prozent tiefer bei 48’850.17 Punkten in den Handel, nach 49’266.11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49’571.41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49’197.06 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2.12 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 09.12.2025, einen Wert von 47’560.29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’358.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42’635.20 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3.59 Prozent auf 353.28 USD), Boeing (+ 3.14 Prozent auf 234.53 USD), Home Depot (+ 2.50 Prozent auf 317.30 EUR), Chevron (+ 1.80 Prozent auf 162.11 USD) und Coca-Cola (+ 1.64 Prozent auf 70.51 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen American Express (-1.92 Prozent auf 375.61 USD), Amgen (-1.21 Prozent auf 326.10 USD), UnitedHealth (-0.83 Prozent auf 343.98 USD), Travelers (-0.78 Prozent auf 281.96 USD) und Visa (-0.70 Prozent auf 349.77 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30’693’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.945 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.49 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

