SMI 13'422 0.5%  SPI 18'503 0.5%  Dow 49'504 0.5%  DAX 25'262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5'997 1.6%  Gold 4'510 0.7%  Bitcoin 72'494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Top News
Revolution Medicines-Aktie springt hoch: Merck & Co. plant wohl Milliardenübernahme
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schauen auf Bayer-Klage und Entwicklung von Krebsmedikamenten
KI-Dominanz: Analyst hebt Kursziel für Alphabet-Aktie drastisch an
Tilray-Aktie im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an
Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

NYSE-Handel im Fokus 09.01.2026 22:34:10

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

NVIDIA
148.13 CHF 0.10%
Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.48 Prozent auf 49’504.07 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.292 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.844 Prozent tiefer bei 48’850.17 Punkten in den Handel, nach 49’266.11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49’571.41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49’197.06 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2.12 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 09.12.2025, einen Wert von 47’560.29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’358.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42’635.20 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3.59 Prozent auf 353.28 USD), Boeing (+ 3.14 Prozent auf 234.53 USD), Home Depot (+ 2.50 Prozent auf 317.30 EUR), Chevron (+ 1.80 Prozent auf 162.11 USD) und Coca-Cola (+ 1.64 Prozent auf 70.51 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen American Express (-1.92 Prozent auf 375.61 USD), Amgen (-1.21 Prozent auf 326.10 USD), UnitedHealth (-0.83 Prozent auf 343.98 USD), Travelers (-0.78 Prozent auf 281.96 USD) und Visa (-0.70 Prozent auf 349.77 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30’693’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.945 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.49 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

17:21 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10:10 Anleger halten sich zurück
09:11 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
07:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
