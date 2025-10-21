Coca-Cola 56.50 CHF 0.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola von 76 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz vorab gesenkter Erwartungen habe der Softdrinkhersteller überraschend starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Nik Modi am Mittwoch im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 07:36 / EDT



