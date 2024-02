NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Analyst Nik Modi rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Quartal des Getränkekonzerns, dank des soliden organischen Wachstums sowohl in den USA als auch International. Er erwartet, dass die Konsenserwartungen leicht übertroffen werden./tih/edh;