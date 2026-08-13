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13.08.2026 16:00:51
Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels steigen
Beim Dow Jones lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.
Um 15:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.23 Prozent aufwärts auf 53’891.29 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25.019 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.051 Prozent fester bei 53’797.47 Punkten, nach 53’770.27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53’974.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53’828.55 Punkten verzeichnete.
Dow Jones auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.335 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’498.64 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Wert von 49’693.20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der Dow Jones auf 44’922.27 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.39 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 1.15 Prozent auf 498.07 USD), Walt Disney (+ 1.13 Prozent auf 104.39 USD), Goldman Sachs (+ 0.98 Prozent auf 1’047.38 USD), Procter Gamble (+ 0.87 Prozent auf 145.34 USD) und IBM (+ 0.79 Prozent auf 237.85 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Cisco (-8.27 Prozent auf 113.64 USD), Home Depot (-2.82 Prozent auf 297.65 EUR), Chevron (-0.49 Prozent auf 195.63 USD), 3M (-0.48 Prozent auf 182.90 USD) und Honeywell Technologies (-0.45 Prozent auf 234.28 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4’098’442 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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