Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.54 Prozent höher bei 7’790.61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.430 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.318 Prozent auf 7’773.13 Punkte an der Kurstafel, nach 7’748.50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’816.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’763.18 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.501 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’515.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der S&P 500 7’444.25 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’466.58 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.59 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 16.47 Prozent auf 1’565.72 USD), Western Digital (+ 8.41 Prozent auf 492.29 USD), Micron Technology (+ 6.55 Prozent auf 971.02 USD), Super Micro Computer (+ 6.41 Prozent auf 40.02 USD) und Marvell Technology (+ 5.56 Prozent auf 229.16 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Tapestry (-15.25 Prozent auf 130.29 USD), Cerebras Systems (-13.58 Prozent auf 226.48 USD), Cisco (-8.90 Prozent auf 112.85 USD), Coherent (-5.32 Prozent auf 336.73 USD) und The Mosaic (-4.20 Prozent auf 21.65 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Super Micro Computer-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18’240’085 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch