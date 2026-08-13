Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag im Keller

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,2 Prozent auf 114,93 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'040 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Cisco-Aktie bis auf 111,49 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'689'047 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 13,43 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,75 USD ab. Mit einem Kursverlust von 42,79 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Am 13.05.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,62 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.15 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,94 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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