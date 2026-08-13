NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
13.08.2026 18:01:07
Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen
Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.
Am Donnerstag springt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.40 Prozent auf 7’779.33 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62.430 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.318 Prozent höher bei 7’773.13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’748.50 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’816.70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’763.18 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.356 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’515.34 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 7’444.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6’466.58 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 13.34 Prozent auf 1’523.64 USD), Super Micro Computer (+ 10.08 Prozent auf 41.40 USD), Western Digital (+ 7.66 Prozent auf 488.88 USD), Micron Technology (+ 5.59 Prozent auf 962.27 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 4.85 Prozent auf 61.64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-14.61 Prozent auf 131.28 USD), Cerebras Systems (-13.57 Prozent auf 226.49 USD), Cisco (-8.73 Prozent auf 113.06 USD), Coherent (-4.50 Prozent auf 339.63 USD) und Home Depot (-3.62 Prozent auf 295.20 EUR).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15’183’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 12.81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
13.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Cerebras Systems am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’798.99
|0.65%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.