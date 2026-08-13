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Index-Performance 13.08.2026 18:01:07

Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen

Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

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Am Donnerstag springt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.40 Prozent auf 7’779.33 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62.430 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.318 Prozent höher bei 7’773.13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’748.50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’816.70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’763.18 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.356 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’515.34 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 7’444.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6’466.58 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 13.34 Prozent auf 1’523.64 USD), Super Micro Computer (+ 10.08 Prozent auf 41.40 USD), Western Digital (+ 7.66 Prozent auf 488.88 USD), Micron Technology (+ 5.59 Prozent auf 962.27 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 4.85 Prozent auf 61.64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-14.61 Prozent auf 131.28 USD), Cerebras Systems (-13.57 Prozent auf 226.49 USD), Cisco (-8.73 Prozent auf 113.06 USD), Coherent (-4.50 Prozent auf 339.63 USD) und Home Depot (-3.62 Prozent auf 295.20 EUR).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15’183’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 12.81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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