Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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Cisco Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Cisco Inc. Buy
|
Unternehmen:
Cisco Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 132.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 114.75
|
Abst. Kursziel*:
15.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 118.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.63%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
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