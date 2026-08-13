CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe seine Schätzung übertroffen, das operative Ergebnis decke sich mit seiner Annahme. Negative einmalige Effekte seien ausgeprägter gewesen als erwartet und hätten das Ergebnis (Ebit) belastet./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.20 €
|
Abst. Kursziel*:
33.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.11%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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07:00
|EQS-News: CEWE auch im Q2 mit Geschäftszuwachs: Jahresplanung 2026 bestätigt (EQS Group)
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07:00
|EQS-News: CEWE continues to see business growth also in Q2: 2026 outlook confirmed (EQS Group)
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10.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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31.07.26
|Experten sehen bei CEWE Stiftung-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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24.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
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24.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
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|Baader Bank
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