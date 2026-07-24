CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
89.80CHF
5.00CHF
5.90 %
11:50:22
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.07.2026 10:49:52
CEWE StiftungCo Buy
CEWE Stiftung
90.26 CHF 3.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf von Kodak Moments öffne sich dem Fotodienstleister der US-Markt, schrieb Philipp Kaiser in einer Einschätzung vom Freitag. Er hob seine Schätzungen an./rob/ajx/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.10 €
|
Abst. Kursziel*:
62.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.72%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
16.07.26
|EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, buy (EQS Group)
|
16.07.26
|EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, Kauf (EQS Group)
|
16.07.26