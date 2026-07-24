CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit diesem Deal erschließe sich der Fotodienstleister erstmals den US-Markt ? neben den weiteren Kernmärkten Kanada, Mexiko und Australien, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
96.40 €
|
Abst. Kursziel*:
63.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.72%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|10:49
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:12
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|22.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|10:49
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:12
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|22.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|10:49
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:12
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|22.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|89.90
|6.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:02
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|10:49
|
Warburg Research
CEWE Stiftung Buy
|10:49
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|10:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|10:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Overweight
|10:43
|
JP Morgan Chase & Co.
BBVA Overweight
|10:42
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform