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20.07.2026 13:38:00

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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der avisierte Deal wäre ein bedeutender Schritt für den Fotodienstleister und berge große Chancen, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Kodak Moments würde Cewe den Eintritt in wichtige internationale Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien ermöglichen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:01 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
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Volker Bosse 		KGV*:
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