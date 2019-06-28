|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 08:27:13
Carl Zeiss Meditec Underweight
Carl Zeiss Meditec
47.92 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe ergebnisseitig mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Anchal Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun Risiken für die Jahresziele 2024/25./rob/ck/mne/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
45.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.89%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
41.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.63%
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:29
|Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht ein: Carl Zeiss Meditec legt trotz US-Zöllen zu - Prognose bestätigt (AWP)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08:13
|Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten (Dow Jones)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatz- und Ergebniswachstum nach neun Monaten 2024/25 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25 (EQS Group)
|
06.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
05.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|94.40
|-0.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Underperform
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Diageo Neutral
|09:12
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
RATIONAL Buy
|08:58
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|08:56
|
DZ BANK
Fraport Halten