Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

94.40
CHF
-0.60
CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
07.08.2025 08:27:13

Carl Zeiss Meditec Underweight

Carl Zeiss Meditec
47.92 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe ergebnisseitig mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Anchal Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun Risiken für die Jahresziele 2024/25./rob/ck/mne/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
45.00 € 		Abst. Kursziel*:
-8.89%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
41.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.63%
Analyst Name::
Anchal Verma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:27 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
