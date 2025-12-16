Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

37.28
CHF
0.10
CHF
0.27 %
13:11:22
SWX
16.12.2025 12:18:41

Carl Zeiss Meditec Halten

Carl Zeiss Meditec
37.49 CHF -0.15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Carl Zeiss Meditec von 57 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jenaer hätten im Geschäftsjahr 2025 die niedrigen Markterwartungen erfüllt, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der Wettbewerb in China nehme aber zu ? auch im wichtigen Geschäft mit refraktiven Lasern./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Halten
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
40.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
40.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

12:18 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
mehr Analysen
