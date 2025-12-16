Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
37.28CHF
0.10CHF
0.27 %
13:11:22
SWX
16.12.2025 12:18:41
Carl Zeiss Meditec Halten
Carl Zeiss Meditec
37.49 CHF -0.15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Carl Zeiss Meditec von 57 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jenaer hätten im Geschäftsjahr 2025 die niedrigen Markterwartungen erfüllt, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der Wettbewerb in China nehme aber zu ? auch im wichtigen Geschäft mit refraktiven Lasern./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:19 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
